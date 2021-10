Urso é visto caminhando nas proximidades da mansão de Harry e Meghan nos EUA

VO Victória Olímpio

(crédito: Montecito Journal/YouTube/Reprodução)

Um enorme urso negro foi flagrado por câmeras de segurança rondando a mansão do príncipe Harry e da esposa dele, Meghan Markle, na região de Montecito, na Califórnia.

De acordo com informações do Daily Mirror, vizinhos do casal relataram a autoridades que essa não é a primeira vez que o animal foi visto na região.

O urso foi visto com uma galinha na boca. Harry e Meghan mantêm um galinheiro na casa, como já haviam mostrado durante entrevista para Oprah Winfrey, no ano passado. Ainda segundo o site, os moradores da região distribuíram mensagens com a foto do animal deixando avisos sobre a frequência da situação.

Uma das maiores preocupações no bairro, segundo jornal britânico, é por ursos já terem sido vistos em duas escolas da região. O casal não falou sobre a aparição de ursos na residência em que mora desde o ano passado, quando renunciou às funções na monarquia britânica e se mudou para os Estados Unidos.