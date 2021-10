Susan Sarandon relembra namoro e últimas conversas com David Bowie

VO Victória Olímpio

(crédito: Mike Coppola/Getty Images/AFP e MAURIZIO GAMBARINI/AFP)

Susan Sarandon relembrou o relacionamento secreto que teve com o cantor David Bowie e falou sobre as últimas conversas com o artista antes do falecimento dele devido a um câncer no fígado, em 2016, aos 69 anos. Os dois tiveram um romance em meados dos anos 1980, após trabalharem juntos no filme The hunger.

Em entrevista à revista You, do jornal The Mail on Sunday, Sarandon contou que conseguiu se reconectar com Bowie antes da morte: “Tive a sorte de estar mais perto dele um pouco antes de sua morte, nos últimos dois meses. Ele me encontrou de novo. Nós conversamos e dissemos algumas coisas que precisavam ser ditas”, relembrou.

“Eu amo a esposa dele, Iman, alguém que era tão igual a ele em estatura. Era claramente com quem ele estava destinado a ficar. E mantive contato com ela", comentou. A atriz afirmou que viu o artista pela última vez em dezembro de 2015, quando ele contou o que estava acontecendo.

Mas apesar do encontro, os dois tiveram uma última conversa pelo telefone. No entanto, Sarandon afirma que não se lembra dos detalhes da conversa porque havia tomado um remédio para dormir. Na ocasião, ela estava na ilha grega de Lesbos para destacar a crise dos refugiados.

“Eu não estava dormindo, então tomei um sonífero bem forte. E eu tive o sonho de que David havia me ligado e que tínhamos tido uma conversa… Então, mais tarde, pensei: será que ele realmente me ligou? E eu fui para o meu telefone ver e ele tinha ligado. Mas não me lembro de como foi essa conversa. Ele morreu uma semana depois. É tudo tão frustrante (…) quando ele morreu havia um arco-íris duplo em Nova York”, lamentou.