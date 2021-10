Carol Nakamura comenta o que a fez reduzir silicone dos seios

JM João Mello - Especial para o Uai

Carol Nakamura - (crédito: Reprodução/Instagram)

Carol Nakamura comentou com seus fãs nesta segunda-feira (18/10) o que a fez reduzir o tamanho das próteses de silicones em seus seios. Incomodada por conta da amamentação, a ex-bailarina do Domingão do Faustão 'providenciou' alterações e se disse satisfeita com os resultados.

"Meus amores, eu falei para vocês uma vez, que após amamentar, meu seio começou a não me agradar tanto. Sendo assim, quando tive oportunidade, coloquei o silicone ", começou Nakamura, hoje com 38 anos.

"O primeiro, foi um maior, porém com o tempo, preferi reduzir, e colocar um de 375 ml. Fiquei super satisfeita e o profissional também fez total diferença", disse a musa, usando duas fotos de biquíni como referência. Confira a postagem: