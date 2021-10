Virginia Fonseca tem conta banida do TikTok e lamenta: 'A maior do Brasil'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

No último domingo (17/10), Virginia Fonseca teve a conta do tiktok banida. A influenciadora desabafou com os seus seguidores e contou não ter entendido o motivo do bloqueio.

"Eu nunca postei nada lá, nem foto de biquíni. e minha conta foi banida, suspensa. Se não me enagnao, a minha conta era a maior do Brasil, estava com 24,9 milhões lá e eles baniram. Eu não postava nada de mais. Quem me segue lá sabe", lamentou Virginia em vídeos nos stories do instagram .

Mais tarde, ela contou ter sido notificada pela rede social justificando a decisão da suspensão do perfil.

"Eu recebi um e-mail deles, falando que eu estou bloqueada até dia 24 por infringir muitas leis. Agora, quais? Eu não postava nada e infringi lei, o que vou postar lá agora?", questionou a influenciadora, inconformada.

