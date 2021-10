Larissa Manoela lança nova música e anuncia álbum

JC Júlia Cândido*

(crédito: Raphael Mateo)

A multiartista Larissa Manoela anuncia uma nova fase em sua carreira e vida pessoal com o lançamento da música e clipe Me deixa a milhão, disponível em todas as plataformas de streaming a partir de quinta-feira (21/10). Marcando oficialmente sua transição do público infantil para o público adulto, a cantora diz que é um momento muito importante na história de sua carreira. “O título dessa música é muito minha cara porque existem várias coisas que me deixam a milhão, eu sou ligada no 220 o dia todo. Essa música fala muito sobre você se entender, se encontrar, ser feliz e ver que você não precisa estar necessariamente com alguém pra se descobrir e ficar bem", disse a artista, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (19/10). "Iiniciar essa nova fase da minha vida, saindo da Lari que todos conheceram quando pequena, pra Larissa Manoela, a mulher, é muito importante pra mim, é importante que as pessoas vejam que eu cresci.”

A melodia da música foi criada por Cabrera e Breno Casagrande, trazendo um ritmo diferente dos trabalhos anteriores da cantora. O clipe, dirigido por Mess Santos, trará uma estética visual mais adulta. “O clipe tem sensualidade e ousadia, realmente mostrando essa nova fase da minha vida como cantora. Eu espero que as pessoas vejam e falem ‘uau!’, porque eu mesma quando olhei o clipe e todo o figurino, a estética, essa foi minha reação, eu falei… uau!”, explica Larissa.

Quando questionada sobre a conciliação das carreiras de atriz e cantora, ela explicou que sempre foi uma pessoa que gosta de explorar suas possibilidades e facetas, e que se inspira em alguns nomes da música estrangeira e nacional. “Eu amo a Giulia Be, a Clarissa, que tá bombando agora né, eu super amaria fazer um feat com elas… E eu me inspiro muito na Selena Gomez, na história da carreira dela, porque ela entrou na fama muito jovem e conseguiu transitar muito bem pra essa fase mais adulta. Eu espero fazer isso tão bem quanto ela. Admiro demais também a Olivia Rodrigo, ela é uma das pessoas que eu amaria fazer um trabalho juntas”, garantiu.

Segundo a cantora, Me deixa a milhão antecede o lançamento de um álbum que já está a caminho.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel