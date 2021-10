Larissa Manoela revela que está solteira e debocha sobre saudade de ex

DL Douglas Lima - Uai

Larissa Manoela responde perguntas dos fãs nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/Montagem)

Larissa Manoela decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos stories para conversar com seus seguidores do Instagram , nesta quarta-feira (13/10), e falou sobre sua vida pessoal, incluindo temas como namoro, casamento, filhos e ex-namorados.

Ao ser questionada entre casar e namorado, a atriz revelou que está solteira. "No momento ficar solteira está sendo minha primeira opção", afirmou.

Na sequência, um fã questionou: "quando pretende começar um relacionamento de novo?".

"Eu acho que a gente não planeja muito isso, mas se for para escolher, não pretendo [namorar] tão cedo, não. Estou muito bem sozinha", reforçou a artista .

Um internauta chegou até a perguntar a estrela teen se ela já pensou nos nomes para dar aos filhos a dona e proprietária da Laricel afirmou que ainda está muito cedo.

"Está muito cedo para pensar nisso, minha senhora. Então não, não tenho ideia, não", declarou.

Questionada se sentia falta de algum ex-namorado, Larissa debochou e citou uma fala antiga dita por ela mesma aos 14 anos.

Manoela já namorou os atores Thomaz Costa , João Guilherme , Matheus Chequer e Leo Cidade.



"Eu lembro que uma pequena atriz mirim quando tinha por volta de seus 14 anos disse que se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo e eu continuo levando em consideração os conselhos dela por mais que no meio do caminho tenha tido alguns imprevistos".

Larissa Manoela

Recentemente, a artista e o ator André Frambach assumiram que estão vivendo um affair após viverem um par romântico no longa Modo avião , que os dois estrelaram na Netflix , e teriam se reencontrado solteiros. Entretanto, parece que o romance não teria engatado.

"Quando saíram os rumores [de que estavam juntos], não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme Modo Avião e matar a saudade da galera…Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, afirmou o ator na época em entrevista à revista Quem.