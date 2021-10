The Masked Singer: Priscilla Alcantara é a grande vencedora: "Emocionada"

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Priscilla Alcantara, que se apresentou como unicórnio, venceu a primeira edição do The masked singer Brasil, programa da TV Globo. A paulista de 25 anos tirou a máscara e comemorou a vitória na noite desta terça-feira (19/10).

Na final, ela disputou com outras famosas: a atriz Jéssica Ellen, que foi a gata espelhada; a também atriz Cris Vianna, fantasiada de arara; e o ator Nicolas Prattes, que foi o monstro. Nas redes sociais, a cantora comemorou o momento.

"Meu Unicórnio, obrigada. Você me escolheu no momento que eu mais precisava lembrar que música não é só o meu emprego, mas o meu sonho. Campeã do The masked singer Br!", escreveu na legenda da publicação. Priscilla aproveitou o momento para anunciar lançamento do novo álbum: "E PRA COMEMORAR: MEU NOVO ÁLBUM Você aprendeu a amar? nessa sexta, meia noite!".





A artista falou ainda sobre a oportunidade de participar da disputa: Eu estou muito feliz, muito emocionada. Eu aceitei o convite logo de cara, vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor. A igreja é um espaço muito bom pra se desenvolver, fui autodidata e meus pais são músicos".