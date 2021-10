A Fazenda: pouca confusão marca a roça de Lary, Valentina, Gui e Bil

RN Ronayre Nunes

A madrugada desta quarta-feira (20/10) no reality A Fazenda 13 foi dedicada à formação de mais uma roça. Desta vez, com bem menos tretas e brigas, a berlinda selecionou Lary Bottino, Gui Araújo, Bil Araújo e Valentina. Vale lembrar que, com exceção de Valentina, um dos peões ainda pode se salvar caso vença a prova do fazendeiro desta quarta à noite. A eliminação ocorrerá na quinta (21/10).



O primeiro a sentar no banco foi Bil, votado pela atual fazendeira Day. Depois o programa foi para a votação da casa, que indicou Rico. Porém, MC Gui tinha o poder da chama vermelha, que anulou os votos de cinco peões. Com as “retiradas” do artista, o número de votos que Rico tinha recebido ficou menor do que o de Gui Araújo, logo o ex da Anitta acabou “ganhando” a indicação da casa.

Gui, por sua vez, puxou Valentina. Lary sobrou no “resta um” e acabou vetando Valentina da prova do fazendeiro.

Diferente das votações até então, desta vez, a sede parecia mais calma. Poucas discussões rolaram, e como já é comum, um ponto de estresse ficou com Rico, que deu uma resposta áspera durante a votação de Marina Ferrari: “Eu vim aqui mesmo pra mostrar o meu melhor e minha pior versão. Eu não vim aqui pra estar mostrando só o meu melhor. Vim aqui viver mesmo. Então, isso faz você virar algo do pessoal e é isso. Tô aqui pra votar e ser votado”.