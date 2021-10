Jovem eleita "criança mais bonita do mundo" revela problemas de saúde

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reprodução/ TC Candler/ Instagram)

A modelo Thylane Blondeau, 20 anos, revelou em seu Instagram que há um ano luta contra problemas no ovário e no estomago. A francesa ficou mundialmente conhecida em 2007, quando a revista TC Candlero lhe concedeu o título de "Menina mais bonita do mundo".

Na publicação, Thylane conta que um ano atrás precisou realizar uma cirurgia de emergência para retirar um cisto ovariano que explodiu. Após três meses do procedimento, a modelo voltou a sentir fortes dores no estômago, mas os ginecologistas lhe informaram: "Não se preocupe, você não tem nada, é tudo da sua cabeça", contou.

Na semana passada, a modelo procurou um pronto-socorro por conta das dores estomacais. Foi então que o médico Oliver Kadoch, após a realização de exames, informou à francesa que ela tinha um cisto de 5,6cm e que estava encostando no ovário, necessitando de uma cirurgia de emergência.

"Hoje, estou finalmente me sentindo melhor e finalmente me sentindo livre. Eu realmente achei que estava louca por reclamar do meu estômago por tanto tempo. Estou feliz por não ter desistido. Com essa experiência, aprendi que quando seu corpo está doendo, você não deve ignorar e tem que cuidar disso. Vá em diferentes médicos até que um deles encontre o problema e o cure. Qualquer dor, mesmo as pequenas, podem estar escondendo algo bem mais importante."

*Estagiária sob a supervisão de Roberto Fonseca