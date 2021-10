Mãe de 1,60m chama atenção na web com vídeos de bebês 'enormes'

VO Victória Olímpio

Alexis LaRue, uma mãe de 1,60m, conquistou as redes sociais após compartilhar vídeo em que precisa se esforçar para segurar as filhas gêmeas, duas bebês grandes que apesar de terem apenas sete meses, tem cerca de 10 kg e já usam roupinhas de 12 a 18 meses.

A jovem de 22 anos costuma compartilhar na web a rotina com Camila e Elena. O vídeo, que atraiu mais de 48 milhões de visualizações, mostra Alexis segurando as bebês com apenas um dos braços, imitando outro vídeo que ela já havia assistido em que outra mãe faz o mesmo.

"Eu tentei copiar aquela garota, todas a conhecem, não é para os fracos. Não sei se eu sou muito fraca ou minhas bebês são muito gordinhas", brincou Alexis. Segundo, ela, as filhas são saudáveis e não são superalimentadas, mas estão crescendo bastante.





Em outro vídeo, Alexis brinca com o pai das bebês comparando o tamanho das irmãs no colo de cada um, já que Leo Mejita tem 1,80m. Camila e Elena nasceram em março deste ano e moram com os mais, em Minnesota, nos Estados Unidos.





Alexis afirma que não usa nenhum tipo de filtro ou efeito especial nos vídeos, mas admite que alguns ângulos costumam ressaltar o tamanho das filhas perto dela, que além de ser mais baixa, pesa cerca de 53kg.