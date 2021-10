Netflix libera teaser de nova série baseada em anime japonês

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Cowboy bepop, série baseada no anime clássico de mesmo nome, teve seu primeiro teaser liberado pela plataforma de streaming de vídeos Netflix nesta quinta-feira (19/10), e, antes do lançamento do teaser, um vídeo misterioso foi liberado pela conta oficial da série no Twitter. No teaser são mostradas cenas do protagonista John Cho (Star Trek) como Spike Spiegel, liderando o grupo de caçadores de recompensas para sua nova missão, ou melhor, seu novo alvo.

???????????????????? ???????????????? ????????????????! ???????????? ????????????????????! ???????????? ????????????!



We’ve got something for you tomorrow. pic.twitter.com/tKXpkkw3H1 — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) October 18, 2021





Ao longo de 26 episódios, a série é retratada em um futuro um pouco distante, no ano de 2071, tendo como enredo um grupo de caçadores a bordo da espaçonave Bepop. O grupo procura criminosos intergaláticos e os entrega em troca de recompensa mas, para receberem, precisam entregá-los com vida às autoridades. Nessa realidade, o Planeta Terra é inabitável, o que resultou na colonização de outros planetas e locais no espaço pela espécie humana.

Os produtores trarão também como trilha sonora original música criada em 1998 por Yoko Kanno, compositora do anime.

O trailer completo tem previsão para ser lançado na próxima terça-feira (26/10), e o anime tem previsão de lançamento para o dia 19 de novembro de 2021. https://youtu.be/Bhb5dr1oWeM