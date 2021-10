Ruby Rose denuncia abusos, mortes e acidentes no set da série Batwoman

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/CW)

A atriz Ruby Rose revelou os motivos que a fizeram deixar a série Batwoman, da CW , após apenas uma temporada. De acordo com ela, que interpretava Kate Kane, houve negligência por parte dos estúdios e má conduta dos produtores.



Em uma série de publicações no Instagram, Rose relata abusos, acidentes graves e até mortes nos bastidores da produção. Ela também conta que, após sofrer uma lesão no pescoço e precisar passar por uma cirurgia complexa, precisou retornar às filmagens apenas dez dias depois.

“Isso foi diagnosticado anos atrás no set, mas se eu fizesse um raio-x, ‘nós não terminaríamos o dia’. Eu comecei a documentar isso. Me diga o que você quer que eu compartilhe, o pescoço quebrado, as costelas quebradas ou tumor?”, escreveu Ruby Rose , mostrando imagens dos exames.

Segundo ela, o produtor Peter Roth se comportava de maneira inapropriada com funcionárias no set. Ele teria pedido a elas que passassem suas calças à vapor enquanto ele ainda as vestia, o que obrigava as funcionárias a tocá-lo "perto da região da virilha".

De acordo com Rose , devido às condições dos sets de Batwoman, um membro da equipe ficou com queimaduras de 3º grau no rosto, dois dublês morreram e uma mulher ficou tetraplégica.

A CW não teria permitido que Rose comparecesse à San Diego Comic-Con para promover a série após o acidente, e a fez gravar um vídeo justificando sua ausência com a condição que escondesse suas cicatrizes.

A atriz ainda revela que a showrunner Caroline Dries foi quem insistiu para que a série continuasse sendo gravada durante os primeiros meses da pandemia, embora outras séries da CW já tivessem sido paralisadas.

Ela conta que Dries visitou as gravações poucas vezes durante o período em que trabalhava na série, algo que Rose vê como “completamente anormal” para uma showrunner.

A atriz ainda fala sobre os colegas de elenco Dougray Scott e Camrus Johnson . Sobre Scott , ela diz que o ator tinha ataques de fúria nas gravações, principalmente contra funcionárias da equipe. Johnson , por sua vez, teria sido o responsável por vazamentos de informações do set para a imprensa.