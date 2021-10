Multishow e Grupo Globo se pronunciam após protesto de Ludmilla

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Ludmilla/Instagram/Reprodução)

Após o desabafo da cantora Ludmilla, criticando o Prêmio Multishow por não ter sido indicada em nenhuma das principais categorias da noite, o Grupo Globo resolveu emitir um comunicado um dia após, nesta quarta-feira (19/10).



No comunicado, eles afirmam que: "Tivemos um papo há pouco com a Lud, numa escuta ativa, e entendemos seu posicionamento. Sabemos que o mundo de hoje ainda está longe da representatividade ideal e continuaremos trabalhando no que for necessário para evoluir", iniciou.

"Em 2019, criamos a Academia Prêmio Multishow, um grupo de cerca de 500 especialistas ligados à música - críticos, jornalistas, empresários, gravadoras, radialistas, contratantes e representantes de todos os gêneros e regiões do país para eleger os indicados ao Prêmio Multishow (que depois têm seus vencedores escolhidos pelo público). Mas temos consciência de que a luta pela diversidade deve ser diária e entendemos que precisamos estar ainda mais comprometidos com a causa", aponta o Grupo Globo.



O perfil do Multishow no Twitter também emitiu um comunicado, afirmando que acompanha a carreira de Ludmilla há anos e que continuará a prestigiando. "O Multishow acompanha a Lud desde o início de sua carreira. Temos uma longa e sólida parceria que nos permite sempre trocar ideias para evoluir juntos."

"Durante os últimos anos, tivemos o orgulho de ter a presença da Ludmilla em muitas edições do Prêmio Multishow tanto com performances inesquecíveis, como também em 12 indicações, sendo merecidamente premiada como Cantora do Ano e Música Chiclete em 2019 e Música do Ano em 2020. Lud também concorre esse ano com duas indicações - Hit do Ano e Clipe TVZ do Ano".