Divulgado teaser de 'Gavião Arqueiro', nova série da Marvel

CB Correio Braziliense

Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) estarão na nova temporada da série - (crédito: Marvel/Divulgação)

A série do Gavião arqueiro ganhou um novo teaser nesta terça-feira (19/10). Em prévia divulgada na TV americana, foram apresentados alguns trechos inéditos, entre os quais novas cenas da Eco e do Palhaço, um personagem nunca antes visto.

A trama acompanhará Clint Barton (Jeremy Renner) ensinando sua sucessora, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma grande fã do herói, a se tornar uma heroína sem superpoderes e possuir as mesmas habilidades no arco e flecha.

"A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira. O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato”, diz a sinopse oficial.

Além dos dois atores, o elenco também será composto por Vera Farmiga (Invocação do mal), como Eleanor Bishop; Fra Fee (Os miseráveis), como Kazi; Alaqua Cox como Maya Lopez, Zahn McClarnon como William Lopez e Florence Pugh reprisando o seu papel como Yelena Belova, de Viúva negra.

A primeira temporada terá seis episódios, e será escrita e produzida por Jonathan Igla, de Mad Men. Os dois primeiros capítulos de Gavião arqueiro estreiam em 24 de novembro e a série será lançada semanalmente pela Disney+.