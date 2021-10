Nascem gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn: "Mães e as menininhas passam bem"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nanda Costa e Lan Lahn comemoram o nascimento das gêmeas que Nanda esperava. A assessoria do casal informou que Nanda deu à luz na noite desta terça-feira (19/10). "O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa", informou a assessoria.

"A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer por todo o carinho e boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", completou o comunicado da representante da atriz e da percussionista.

As bebês são frutos de uma fertilização in vitro. Nanda e Lan Lahn anunciaram e comemoraram nas redes sociais a gravidez em junho. As novas mamães estão juntas há sete anos e assumiram publicamente o romance em 2018.