Mayra Cardi reata romance e posta vídeo aos beijos com Arthur Aguiar

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

De novo? Mayra Cardi surpreendeu os seguidores nas redes sociais após publicar vídeo em que aparece aos beijos com ninguém menos que o ex Arthur Aguiar. Na gravação, os dois estão trocando carícias, além de fazerem caras e bocas ao som de Bruno e Marrone.

"Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva", brincou Mayra na legenda da publicação. Mayra e Arthur são pais de Sophia, de 3 anos. A influenciadora também é mãe de Lucas, de 21.

Nos comentários, seguidores e famosos amigos do casal se divertiram com a situação: "Eita, lasquei tá. Já fiz tantas vezes igual (certa vez foi até pior) hahaha", disparou a ex-BBB Anamara. "Que lindinhos", comentou Nego do Borel. "Ah eu gosto de vocês dois juntos. Acho que dessa vez e pra valer", comemorou uma fã.