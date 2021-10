Filme com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds ganha trailer

CB Correio Braziliense

A Netflix divulgou na manhã desta quinta-feira (21/10) o trailer inédito do filme Alerta vermelho, estrelado por Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. A previsão é de que a produção seja lançada na plataforma de streaming em 12 de novembro.

"Eles eram os maiores ladrões de arte do mundo, até que um agente do FBI apareceu. O filme Alerta vermelho chega no dia 12 de novembro", anunciou a Neflix. A produção é escrita e produzida por Rawson Marshall Thurber.

Sinopse

O alerta vermelho é um aviso da Interpol para procurar e capturar os bandidos mais procurados do mundo. Mas como saber o que pode acontecer em um assalto que reúne o melhor agente do FBI (Johnson) e dois criminosos rivais, vividos por Gadot e Reynolds?