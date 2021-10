"Não vá para Record", diz Theo Becker ao aconselhar novos atores

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Theo Becker, de 44 anos, decidiu aconselhar novos atores que gostariam de trabalhar na TV Globo. Nas redes sociais, ele deu um conselho polêmico afirmando que, em hipótese alguma, os profissionais deveriam se envolver na Record.

"Aviso aos atores da Globo: jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário 10x maior, faça qualquer outra coisa, até figuração, mas não faça a mesma cagada que muitos fizeram, como eu fiz de aceitar ir pra lá", escreveu no Twitter.

AVISO AOS ATORES DA GLOBO:

JAMAIS ACEITEM IR PARA A RECORD, MESMO QUE TE OFEREÇAM UM SALÁRIO 10X MAIOR, FAÇA QUALQUER OUTRA COISA, ATÉ FIGURAÇÃO, MAS NÃO FAÇA A MESMA CAGADA QUE MUITOS FIZERAM, COMO EU FIZ DE ACEITAR IR PRA LÁ. — Theo Becker de Oliveira (@TheoBecker8) October 21, 2021

O ator continuou as críticas e apontou que a emissora costuma acabar com a carreira de artistas: "Você deixaria um semi-gerente e um pastor de banco ser produtor de elenco e cuidar das novelas de sua empresa? Pois bem, tem emissora que faz isso...e pode dar adeus a sua carreira depois disso".

VC DEIXARIA UM SEMI-GERENTE E PASTOR DE BANCO SER PRODUTOR DE ELENCO E CUIDAR DAS NOVELAS DE SUA EMPRESA? POIS BEM.. TEM EMISSORA QUE FAZ ISSO.. E PODE DAR ADEUS A SUA CERREIRA DEPOIS DISSO.

KK PASTOR DE BANCO ???????????????? — Theo Becker de Oliveira (@TheoBecker8) October 21, 2021

"A Record tentou me destruir e conseguiu por longos anos, mas agora voltei como uma fênix para fazê-los experimentar a rejeição do público que acompanhou todas as atitudes dessa empresa com os artistas e suas famílias. Procedem de forma egoísta por pontos no ibope destruíndo-nos", desabafou.

A RECORD TENTOU ME DESTRUIR E CONSEGUIR POR LONGOS ANOS, MAS AGORA VOLTEI COMO UMA FÊNIX PARA FAZÊ-LOS EXPERIMENTAR A REJEIÇÃO DO PÚBLICO QUE ACOMPANHOU TODAS AS ATITUDES DESSA EMPRESA COM OS ARTISTAS E SUAS FAMÍLIAS.

PROCEDEM DE FORMA EGOÍSTA POR PONTOS NO IBOPE DESTRUÍNDO-NOS. — Theo Becker de Oliveira (@TheoBecker8) October 21, 2021

Por fim, ele afirmou ter vencido a emissora e afirmou que não participaria de mais nenhum reality da Record: "Eu venci a Record, venci todos aqueles semi-gerentes de banco e continuo vencendo todos os dias".

Theo trabalhou na TV Globo em Planeta Xuxa e Celebridades. Já na Record, que ele foi em 2004, protagonizou A escrava Isaura, Prova de amor e Mutantes. O artista também participou da primeira edição do reality show A Fazenda.