Verdades Secretas 2 aposta em músicas dos anos 80

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Giovanna (Agatha Moreira) e Angel (Camila Queiroz) em cena de Verdades Secretas 2 - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A trilha sonora de Verdades secretas 2 , a primeira novela exclusiva para o Globoplay, foi feita para quem gosta de música eletrônica internacional e mescla com outras faixas contemporâneas e dos anos 80.

O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco, chegou ao streaming nesta quarta-feira (20/10) com os 10 primeiros episódios.



O objetivo da diretora artística Amora Mautner com a trilha sonora é dar um tom atemporal para a sequência de Verdades secretas ( 2015 ) e aos personagens.

"A Raphaela Leite, que faz parte da minha equipe de pesquisa e criação, foi quem sugeriu misturar músicas antigas e contemporâneas. Ela trouxe uma proposta bem particular e o nosso desejo era que toda música tivesse bastante personalidade", explicou a diretora de televisão ao GShow .

"Temos, por exemplo, Wanda Jackson, FKA Twigs e Letrux na trilha. A parte incidental é bastante atmosférica e foi criada pelo meu parceiro de longa data Eduardo Queiroz. A trilha sonora é um pilar muito importante nesse projeto, na construção do ambiente", acrescentou.

A supervisora de produção musical da TV Globo , Juliana Medeiros , explicou que a ambientação transgressora dos personagens fez com que ela optasse junto com o time artístico da emissora carioca escolhesse referências ao século passado. Vale destacar que o folhetim contará com mais cenas de sexo do que quantidade de capítulos.

"Os anos 80 voltaram, temos no cenário musical diversos artistas utilizando referências dessa época. Criamos uma trilha muito especial, bastante eletrônica, especialmente para as cenas da casa noturna e dos desfiles de moda. Uma trilha que acompanha muito bem a trama densa e ousada de 'Verdades Secretas 2'".

Juliana Medeiros

Uma música que foi gravada de forma inédita para a trama foi Summer kisses, winter tears , na voz de Mãeana .

Confira, a trilha sonora completa de Verdades Secretas 2 :