Chamaleo lança primeiro álbum e sorteia fãs para pocket show

CB Correio Braziliense

(crédito: MAR+VIN)

O cantor Chameleo lança, nesta sexta-feira (21/10), seu primeiro álbum da carreira. Além da novidade, o artista também reservou um presente para os fãs. Quem fizer o pre-save de Ecdise vai concorrer a um sorteio para participar da live de lançamento do primeiro álbum da carreira do cantor, com direito a conversar com Chamaleo e ouvir em primeira mão algumas músicas do álbum.

Ao todo, serão cerca de 300 pessoas sorteadas para o pocket show. Os sorteados serão anunciados no Instagram do artista e receberão por e-mail o link da live privada, que ocorrerá às 20h desta sexta-feira (22/10). O pre-save é feito por este link.

Ecdise

Com o total de 13 faixas, o álbum traz seis feats, sendo dois já lançados, Frequente(mente), com Pabllo Vittar e Enigma, com Carol Biazin. O álbum apresenta singles com histórias vividas por Chamaleo, abrindo diálogo sobre aceitação e representatividade, e apresenta estilos variados do pop ao rock.

Além de Vittar e Biazin, Ecdise também conta com as participações de Johnny Hooker, Alice Caimmy, Konai e Number Teddie.