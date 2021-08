Ao lado de Carol Biazin, Adrian Jean lança nova versão dee ‘Take a trip’

(crédito: Reprodução/Twitter @carolbiazin)

O cantor estadunidense Adrian Jean lançou, nesta sexta-feira (20/8), a nova versão da faixa Take a trip, agora com participação de Carol Biazin. A parceria entre os artistas traz versos inéditos escritos pela própria Carol, que traz a língua portuguesa para a composição. O lançamento foi acompanhado por videoclipe estrelado pelos cantores e dirigido por Junior Scoz, que já trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar.

“Pensei que seria perfeito incluí-la [Carol] na faixa, especialmente com a voz e o estilo que ela tem”, conta Adrian Jean em entrevista ao Correio. “A música ficou simplesmente incrível com a Carol nela. É uma coisa totalmente diferente. Eu bato palmas para ela, que deixou a música 10 vezes melhor”, elogia.

Take a trip foi composta durante um retiro de composição em Petrópolis, Rio de Janeiro, local onde os músicos passaram alguns dias e puderam se conhecer melhor. “Nós pudemos nos conhecer e nos tornarmos amigos antes de trabalharmos na música, então já tínhamos uma relação, o que fez uma grande diferença na hora de gravar”, explica.

“Eu e a Carol nos encontramos no momento certo, no lugar certo, e descobrimos o amor mútuo que temos pelo trabalho um do outro. Eu tinha outras músicas guardadas, mas penso que essa foi a escolha perfeita para colaborar com ela”, complementa.

Já para Carol, foi um desafio escrever novos versos para uma faixa que já estava finalizada. “A música já tinha uma duração boa e eu iria acrescentar mais tempo a ela. Ou seja, eu realmente tinha que fazer uma coisa que valesse a pena a música ser maior”, afirma.

“O Adrian estava muito disposto a deixar eu ser eu mesma na música e é talentosíssimo, então ele estava ali do lado na hora de gravar dando várias ideias e foi super tranquilo”, relembra. “No fim das contas, gravar com um amigo é sempre muito bom”, finaliza.

*Sob supervisão de Nahima Maciel