RD Ricardo Daehn

Um filme dentro de um filme está proposto na trama da comédia O socorro não virá - (crédito: 34 Filmes/ Divulgação)

Os 25 dias reservados às filmagens do longa-metragem O socorro não virá se aproximam do fim. Consagrado na arte do stand-up, o paulistano Fábio Rabin integra o elenco do filme que marca a quarta colaboração entre a cineasta Cibele Amaral e a produtora Anamaria Muhlenberg, numa parceria que rendeu Enciclopédia do inusitado e do irracional, Por que você não chora? e Um assalto de fé.

Com a produtora de elenco Luciana Martucelli, o grupo de atores em cena traz Criss Paiva, Wol Nunes, Cláudio Heinrich, André Decca e Jovane Nunes. Financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, o longa tem coprodução da 34 Filmes. Na trama, um publicitário que sonha em ser tornar cineasta abraça o desafio de ter o primeiro filme criado na vertente da ficção científica.

"Artur, o protagonista, vai deparar com metalinguagem, já que o próprio longa que estamos realizando é um filme dentro de um filme, repleto de brincadeiras com atores e diretor interagindo com a câmera", destaca Muhlenberg. A trama cerca uma hecatombe ambiental e alinha artistas bem ambiciosos, todos inseridos numa realidade que vai muito além do controle de Artur.

Para a fita, 32 locações lançaram holofotes para pedreiras e locais como o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), a Torre Digital e o Espaço Oscar Niemeyer.