Agnes Nunes apresenta música nova no 'Inhotim em Cena'

CB Correio Braziliense

(crédito: Brendon Campos/Divulgação)

O Inhotim em cena, projeto do Instituto Inhotim que propõe a mescla da música com as artes visuais estreia em 23 de outubro uma apresentação da cantora e compositora Agnes Nunes. As transmissões serão feitas pelo Instagram e pelo canal do YouTube da instituição.

A apresentação foi gravada na galeria que abriga a obra Continente/Nuvem (2008), da artista Rivane Neuenschwander. Localizada em um ponto central do Instituto Inhotim, o local trata-se de uma construção datada de 1874, remanescente da fazenda que existia no terreno onde hoje funciona a instituição.

Nome revelação da música brasileira, Agnes transita por diversos gêneros musicais como MPB, r&b e o blues. Para o repertório do projeto, ela apresenta Última dança, o seu mais novo trabalho que mistura blues e MPB. O show ainda traz músicas como Cabelo bagunçado e Lisboa, ambas de sua autoria, a canção Cida, composta em parceria com Xamã, e um cover de Paciência, do cantor Lenine.

Importante meio de divulgação artística durante a pandemia, já passaram pela programação do Inhotim em cena grandes nomes da música brasileira, artistas como Arnaldo Antunes, Otto, Pedro Luís e Xênia França, entre outros. Todos os shows estão disponíveis no canal do Inhotim no YouTube.



Serviço:

Inhotim em Cena com Agnes Nunes

Sábado, 23 de outubro, às 11h

Transmissão:no site e mídias sociais do Inhotim - Instagram(@inhotim), Facebook (/inhotim) e no canal do instituto no YouTube (/InstitutoInhotim).