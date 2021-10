Irmã de Brandon Lee, morto a tiro em set, lamenta acidente com Alec Baldwin

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A irmã do ator Brandon Lee, Shannon Lee, comentou o acidente envolvendo o ator Alec Baldwin, que matou a diretora e fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Pelo Twitter de Brandon, que é administrado por ela, Shannon disse que "ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagens". A mensagem foi publicada na madrugada desta sexta-feira (22/10). "Os nossos corações estão com as famílias de Halyna e Joel, e com todos os envolvidos no incidente de Rust", escreveu.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. ???? — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

A arma disparada por Alec Baldwin acertou diretora de fotografia Hutchins durante a filmagem de Rust nesta quinta-feira (21/10) no Rancho de Bonanza Creek, ao sul de Santa Fe. O diretor do filme, Joel Souza, que também foi atingido, teve alta do hospital nesta sexta-feira (22/10).

Filho de Bruce Lee, Bradon morreu em um acidente semelhante enquanto gravava O Corvo, em 1993. No dia, o ator Michael Massee gravava uma cena em que disparava com uma arma cinematográfica contra o personagem de Lee. Porém, a equipe não percebeu que tinha uma bala de verdade presa no tambor da arma. Ele foi atingido na barriga e morreu após 12 horas.