Karol Conká faz deboche sobre romance com Bil: 'Dei uma carreira pra ele'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: João Cotta/Divulgação)

Durante uma entrevista ao podcast De frente com a Blogueirinha, nesta quinta-feira (21/10), a cantora Karol Conká foi questionada sobre a possibilidade de se envolver novamente com Arcrebiano, atual confinado de A fazenda 13.

Karol Conká debochou do fato de ter se relacionado com Arcrebiano durante sua passagem pelo Big brother Brasil 21. A cantora afirmou que foi a responsável por tornar o modelo famoso, apesar de ter saído cancelada do reality show da TV Globo . "Fiz o meu papel e dei uma carreira bem bonita para ele, ironizou a rapper.

Ainda na entrevista, a cantora foi questionada se tem a possibilidade de se envolver novamente com o capixaba. Com isso, Karol reforçou que já está em um namoro sério, a famosa respondeu de forma negativa. "Nunca! Mas quem é Bil?", ironizou ela. "Olha, eu vou te contar: ele está em A Fazenda [13], ninguém está gostando dele, resolveu falar, cansou a imagem", disparou a influenciadora Blogueirinha. "Eu acho que não tem nada para falar, já fiz o meu papel e já dei uma carreira bem bonita para ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar", continuou a ex-BBB.

A cantora também reclamou sobre o comportamento de Bil dentro do reality rural e pontuou: "Ele não tira o meu nome da boca", disparou Conká.

Em uma conversa com Tiago Piquilo e Tati Quebra Barraco, ele chegou a revelar o motivo de não ter participado do documentário A vida depois do tombo, que mostra a rotina da famosa após a rejeição no BBB21. "Mas ela não era boazinha chatona. Com todo o respeito, mas era chatona", opinou o sertanejo na ocasião. Tati aproveitou a crítica para questionar o ex-BBB sobre a sister: "Tu acha que ela foi cancelada? Depois do documentário, parece que não aconteceu nada.

"Foi pior ainda! Só quero ela longe, bem longe de mim. Me chamaram até para o documentário dela, e falei: 'Não vou nem a pau'", detalhou o crossfiteiro.