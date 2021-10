Alec Baldwin: confira tudo o que se sabe sobre a morte no set de filmagem

TM Thays Martins

(crédito: Instagram/alecbaldwininsta)

Um acidente em um set de filmagem no Novo México, nos Estados Unidos, deixou uma pessoa morta e uma ferida nesta quinta-feira (21/10). A polícia apura o incidente. Veja tudo que se sabe até o momento sobre o que aconteceu:

O acidente

A equipe do filme Rust filmava no Condado de Santa Fé, no Novo México, quando o ator Alec Baldwin atirou, acidentalmente, na diretora de fotografia Halyna Hutchins e no diretor do longa, Joel Souza. Hutchins foi socorrida e levada a um hospital de helicóptero, mas não resistiu.

A arma usada

Normalmente, em cenas de tiros em filmes são feitas com armas de verdade. Porém, as balas são de mentira. Elas são de festim, que só serve para imitar o barulho de um revólver real. Ainda não há informações do porquê a arma estava carregada. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu no set de filmagens, mas também não há informações se era um ensaio ou uma gravação. Também não se sabe quantos tiros foram disparados.

Reação de Alec Baldwin

O ator norte-americano foi visto chorando depois de prestar depoimento nesta sexta-feira (22/10). De acordo com testemunhas ouvidas pelo site Showbiz 411, após o acidente o ator questionou o porquê tinha recebido uma "arma quente", ou seja, carregada, e que nunca tinha segurado uma antes.

Nesta sexta, o ator apagou uma foto das redes sociais em que aparecia caracterizado do personagem ensaguentado.

Após o acidente, um tuíte de Baldwin de 2017 viralizou. Na ocasião, o ator perguntou como seria matar alguém por engano ao comentar uma notícia.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

Quem era Halyna Hutchins

Halyna Hutchins tinha 42 anos e era a diretora de fotografia do filme Rust. No histórico profissional, ela contava com créditos em curtas, produções na TV e filmes. A ultima produção em que ela trabalhou foi o filme The Mad Hatter, de 2021.

Nascida na Ucrânia, antes de ser diretora de fotografia, Hutchins atuou como jornalista investigativa, área que ela era formada pela Universidade Nacional de Kiev.

Como está Joel Souza

O diretor do filme, que também foi atingido pelos tiros, foi levado ao hospital com ferimentos no ombro e recebeu alta nesta sexta-feira (22/10). A informação foi confirmada pela atriz Frances Fisher, que faz parte do elenco da produção.

Rust

O filme conta a história de Lucas (Brady Noon). O menino de 13 anos, precisa cuidar do irmão mais novo depois que os pais morrerem. O garoto foge com o avô Harland Rust, vivido por Alec Baldwin, após ele ser sentenciado a morte na forca. O longo, que é produzido por Baldwin, começou a ser filmado em outubro deste ano.