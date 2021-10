Animação infantil ‘Ron bugado’ reflete sobre amizade na era da mídia social

(crédito: LOCKSMITH ANIMATION/Divulgação)

A nova animação infantil Ron bugado conta a história de Barney, um estudante do ensino fundamental que tem dificuldade de fazer novos amigos. Devido à inabilidade, a criança ganha de presente Ron, um novo dispositivo digitalmente conectado que anda, fala e é projetado para ser um “melhor amigo fora da caixa”. O que ninguém espera são os diversos problemas de funcionamento que o novo amigo de Barney possui, que acabam proporcionando uma amizade inesperada e verdadeira entre os dois. Em cartaz nos cinemas, o filme é a mais recente produção da 20th Century Studios, que faz parte dos estúdios Disney.

No Brasil, Ron bugado é protagonizado pelos atores Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros e Marcelo Serrado, que dão voz aos personagens Srta. Thomas, Marco Wydell e Gerson Pudowski, respectivamente. “Esse filme tem grandes chances de se tornar um grande clássico da Disney”, afirma Malheiros em entrevista ao Correio.

“O filme vai direto na principal questão do século 21, que é a interação social das crianças. Eu acho que a pandemia deixou isso muito mais claro, no momento em que as crianças tinham a interação social única e exclusivamente através da tecnologia, do videogame, do computador, das aulas on-line”, pontua. “É uma reflexão sobre amizade e sobre como essas relações vão sobreviver a esse mundo da tecnologia”, explica Sérgio Malheiros.

“É impossível fugir das redes sociais, da parte tecnológica, é um caminho sem volta, mas se a gente conseguir dosar isso com nossas relações humanas, fugir um pouco das redes e ter mais relações intrapessoais humanas, isso vai ser muito importante para nós”, complementa Sophia Abrahão.

Além do tema das redes sociais, a animação traz à tona outros importantes temas, como o bullying e as relações sociais. “O Barney é um menino que não se encaixa nos padrões da escola e o Ron é um robô que veio 'bugado' de fábrica. Então o filme mostra que o diferente também pode ser interessante, pode ser incluído socialmente”, finaliza Sophia.

*Sob supervisão de Nahima Maciel