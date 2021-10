Novo bar do Conic, Chicão inaugura neste sábado com presença de BNegão

JC Júlia Cândido*

(crédito: Divulgação)

Com a proposta de movimentar a cena cultural e gastronômica do Conic, o bar Chicão abre as portas neste sábado (23/10) com a presença de DJ e rapper BNegão e dos DJ’s Kaká (Birosca) e Ops (Criolina). Com identidade visual tropical, o bar estará aberto a todos os estilos musicais e pretende se tornar um espaço de confraternização e de livre expressão em pleno Conic.

“O nome vem derivado da palavra ‘chique’, a gente brinca de desconstruir o nome do boteco, e seria tipo um boteco só que chique, e chique pra gente é ser simples, ter bom gosto, bebida boa e barata, música bacana”, explica Igor Albuquerque, idealizador e criador do Chicão.

Às sextas e sábados, o estabelecimento, que pertence aos mesmo donos do Birsoca e do SubDulcina, traz a proposta de ser um local abrangente e acolhedor para todos os gostos, tendo atrações musicais tipicamente tropicais, brasileiras e latinas como samba, choro, forró, reagge, rocksteady, ska, dancehall, zouk, mambo, salsa e cumbia.

O intuito da abertura do bar Chicão, segundo Igor, é ambientar o Setor de Diversões Sul, fazer com que as pessoas frequentem mais o local, que é localizado no centro da cidade e longe das áreas habitadas uma vantagem, já que a música alta e a circulação de pessoas não atrapalharia moradores das regiões residenciais.

Cheio de luzes e pinturas feitas pelo artista plástico Phillipp Moretzsohn, o bar Chicão será inaugurado neste sábado (23/10), das 20h às 3h. O cardápio terá comidas típicas de boteco: quitutes, sanduíches e petiscos criados pelo chefe Josafá Batista. Bebidas e coquetéis serão preparados pela mixologista Thais Haynes. A entrada só é permitida para maiores de 18 anos de idade.