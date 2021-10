Diego Galeno faz última apresentação na web neste sábado (23/10)

CB Correio Braziliense

Músico Diego Galeno encerra neste sábado (23/10) o projeto Algumas História - (crédito: Reprodução/Diego Galeno/Instagram)

O músico brasiliense Diego Galeno encerra, neste sábado (23/10), o projeto Algumas Histórias. O artista realizou outras duas apresentações, nos meses de setembro e outubro, em seu canal no YouTube. Os shows do projeto são patrocinados pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e recebem a participação de músicos locais. A programação deste sábado acontece às 20h.

A apresentação conta com uma diversidade de arranjos, mistura de gêneros musicais, instrumentos populares e de orquestra. Entre os artistas selecionados para participar da última etapa do projeto está Leandro Barcelos, comandando a flauta, Kleber Lopes no oboé, Felipe Souza na clarineta, Sergey Kuushynchykau no fagote, Anderson Sabino na trompa, Will Mourão no violão, Giovanni Sena no contrabaixo, Almir Cassio na bateria e Wellington Fagundes compartilhará sua voz.

Diego Galeno é violonista, guitarrista, compositor e arranjador. O artista é graduado em música pela Universidade de Brasília e, atualmente, trabalha como professor de artes no Centro de Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB).

Projeto Algumas Histórias

Acontece sábado (23/10) as 15h e as 20h

Para acompanhar, acesse: https://www.youtube.com/c/DiegoGalenoMusico