ABBA lança 'Just a notion', canção inédita desde 1978

O grupo de música pop sueco ABBA lançou, nesta sexta-feira (22/10), o single Just a notion, já disponível nas plataformas digitais. Inédita desde 1978, a canção foi gravada originalmente para o álbum Voulez-vous, mas descartada da versão final. Com lançamento agendado para 5 de novembro, a faixa fará parte do próximo álbum do grupo, Voyage, o mais recente disco dos músicos em quase 40 anos.

"Por que decidimos não incluí-la no álbum? Pensando nisso hoje em dia, não faço ideia. É uma boa canção, com ótimos vocais. Lembro de tocá-la para alguns executivos e algumas outras pessoas em quem confiávamos, e eles gostaram bastante. É um mistério", comentou Björn no Twitter.

Há pouco mais de um mês, os quatros integrantes originais anunciaram que o grupo retornaria aos palcos em um show com apresentações digitais da banda, o primeiro em 40 anos. Intitulada ABBA Voyage, a apresentação está prevista para maio de 2022 em Londres, no ABBA Arena, espaço construído especialmente para o evento.

Formado em 1972 na Suécia e composto pelos casais de músicos Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, o ABBA ficou conhecido mundialmente por sucessos como Dancing queen, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight), entre outros. Com mais de 385 milhões de discos vendidos, o grupo se dissolveu em 1982, um ano após o lançamento do álbum The visitors, o último trabalho de estúdio do conjunto.

Ouça a seguir o single: