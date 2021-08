ABBA está de volta: nova música pode sair ainda nesta sexta-feira (27)

MB Marcus Benjamin Figueredo*

Trinta e nove anos depois de sua dissolução, o quarteto sueco composto por Agnetha Fältskog, Frida, Benny Andersson e Björn Ulvaeus está de volta em grande estilo. De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte próxima à produção teria dito que o ABBA está preparando um álbum inédito, acompanhado por uma turnê especial na qual o grupo planeja espetáculos com hologramas apelidados de ‘ABBA-tars’ (em alusão ao conceito de avatar). Além disso, uma das músicas do disco seria lançada ainda nesta sexta-feira (27).

De acordo com Geoff Lloyd, apresentador do podcast Reasons to be cheerful, que teria conversado com o Björn Ulvaeus, integrante do ABBA, a banda já havia gravado 5 músicas em 2020, mas o lançamento do álbum e a turnê foram adiados em razão da pandemia da covid-19. O projeto é acompanhado por um documentário com previsão de lançamento para 2022.

Em post enigmático feito no Twitter, a página ABBA Voyage publicou uma imagem com um fundo preto e quatro círculos luminosos, a data 2 de setembro e o link abbavoyage.com, onde os fãs podem se inscrever para ter as novidades via email, mas nenhuma outra informação foi publicada.



Algumas horas depois, uma nova publicação mostrava um telão instalado numa rua de Londres no qual é exibida a mesma imagem da primeira publicação.

O grupo

O ABBA surgiu em 1971, mas só dominaram os holofotes em 1974, depois que venceram a popular competição ‘Eurovision Song Contest’, transmitida pela televisão para todo o continente europeu. A partir de então, se tornaram um dos grupos de música pop de maior sucesso da história, autores de hits como Dancing Queen; Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight) e Lay all your love on me, todos clássicos absolutos da música de discoteca dos anos 70 e 80.

A discografia da banda é composta por 9 álbuns que, de acordo com Mia Segolsson, representante do ABBA na gravadora Polar Music, têm estimativas de venda que variam entre 150 e 380 milhões de cópias, marco que coloca o grupo entre os nomes de maior sucesso comercial na história da indústria musical.

Mesmo após a separação conflituosa em 1982, os suecos mantiveram um ritmo de vendas impressionante e continuaram formando uma legião de fãs que atravessa gerações.

