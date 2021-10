DNA confirma que Marcos Araújo é pai do filho caçula de Pétala Barreiros

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após uma série de polêmicas entre a influenciadora digital Pétala Barreiros e seu ex-marido, Marcos Araújo, dono da Áudiomix, a influencer conseguiu provar através de um teste de DNA que o empresário é mesmo o pai de seu filho caçula, Lucas, de nove meses.



Vale lembrar que no mês passado os três fizeram o teste de paternidade , e que contou com a presença de Lívia Andrade, atual namorada do empresário.

Segundo o jornalista Erlan Bastos , no exame consta que o resultado aponta o índice de paternidade é de 99,99999999999%.

De acordo com o documento, a probabilidade de paternidade é de mais de 99%: "A paternidade de Marcos Aurélio Santos de Araújo em relação a Lucas Jaime Barreiros, filho de Pétala Gabriely Barreiros, não pode ser excluída pelo sistema de polimorfismos de DNA em todos os locos analisados, com uma probabilidade de paternidade de 99,99999999999%".

Apesar de Pétala e Marcos já terem um filho juntos, o Lorenzo , de seis anos, o empresário não havia reconhecido Lucas, porque a criança nasceu quando o casal já não estava junto.



Vale lembrar que Araújo é acusado de agredir e abusar da Pétala desde os 14 anos de idade e por isso, atualmente, não pode mais se aproximar da ex-esposa. Além disso, Lívia Andrade exigia uma retratação após ter sido acusada por Pétala de ter sido amante de do empresário enquanto os dois ainda estavam juntos.

Pétala não chegou a comentar publicamente sobre o resultado do exame de DNA, mas publicou em seu Instagram uma foto com um versículo na legenda: "Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia".