‘Rust’: equipe de câmeras deixou a produção horas antes de tiroteio fatal

RN Ronayre Nunes

Seguranças na entrada do rancho onde ocorriam as gravações de 'Rust' - (crédito: Anne LEBRETON / AFP)

Poucas horas após a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchin no set de filmagens do filme Rust, novas informações sobre o acidente começam a surgir na imprensa. Na quinta-feira (21/10), sem saber que um revolver usado em cena estava carregado com uma bala de verdade, o astro de cinema Alec Baldwin atirou por acidente em dois diretores. Nesta sexta-feira (22/10), o jornal norte-americano Los Angeles Times divulgou que um grupo de seis operadores de câmeras foi dispensado das gravações após terem se mobilizado contra as condições de trabalho na produção do faroeste. Isso ocorreu horas antes do tiroteio fatal.



De acordo com o jornal, o grupo pedia melhores condições de trabalho, já que trabalhavam por longas horas (até 13 horas seguidas), não recebiam em dia e ainda eram alocados em hotéis muito distantes do local das gravações. Este último, inclusive, foi a principal razão para o protesto que acabou os tirando das gravações.

A produção se negou a pagar hotéis na cidade de Santa Fé (a mais próxima do local de gravações) e alocou os trabalhadores em Albuquerque, fazendo-os ter de encarar uma locomoção de mais de 160 km todo dia para ir e voltar ao trabalho, algo considerado como “impossível” pela fonte depois de trabalhar por quase 13 horas seguidas.

Um familiar de um dos seis câmeras contou ao L.A. Times que por volta das 6h30 da manhã os trabalhadores avisaram que deixariam as filmagens (caso não recebessem melhores condições de trabalho). Um dos produtores então teria avisado que novos operadores de câmeras freelancers iriam substituí-los. Por volta da 13h50 da tarde ocorreu a primeira ligação para o serviço de emergência informando sobre o acidente no local.

Outro acidente

De acordo com informações de trabalhadores do set, um outro acidente com arma já havia ocorrido no local. Na ocasião, um dublê acabou atirando com balas reais (e não balas de festim, como normalmente ocorre em cenas para dar mais realidade). “Não existia qualquer medida de segurança. Não existiu qualquer medida para que (o caso) não ocorresse novamente. Tudo que queriam era que as filmagens fossem mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas”, declarou um dos câmeras ao L.A. Times.

Em um comunicado ao portal Deadline, a Rust Produções (responsável pelo filme) negou ter conhecimento de qualquer reclamação. “A segurança do nosso elenco e equipe é a maior prioridade da Rust Produções e todos associados com a empresa. Embora não estivéssemos cientes de nenhuma reclamação oficial sobre a segurança de armas e objetos cenográficos no set, vamos realizar uma revisão interna de nossos procedimentos enquanto a produção estiver interrompida. Nós vamos continuar a cooperar com as autoridades de Santa Fe na investigação e oferecer serviços de apoio à saúde mental ao elenco e à equipe neste tempo trágico".

Contexto do acidente

O filme Rust conta a história de Lucas (Brady Noon). O menino de 13 anos precisa cuidar do irmão mais novo depois que os pais morrerem. O garoto foge com o avô Harland Rust, vivido por Alec Baldwin, após ele ser sentenciado à morte na forca. O longa, que é produzido por Baldwin, começou a ser filmado em 6 outubro deste ano.

O contexto do acidente que matou Halyna Hutchin ocorreu no 12º dia de gravações de uma cena que levaria 21 dias no total. Na cena, Baldwin tinha de sair correndo de uma igreja e sacar a arma da cintura e atirar em direção à câmera.

No momento do acidente, o ator fazia apenas um ensaio, enquanto Halyna estava ao lado de um operador de câmera olhando o monitor. O diretor, Joel Souza, estava um pouco atrás dela. Este era o segundo ensaio do movimento, no primeiro a arma não havia disparado tiro real. Segundo relatos, a bala teria atravessado Halyna e acertado o ombro de Souza.