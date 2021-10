Ed Sheeran testa positivo para a covid-19 antes do lançamento de novo álbum

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Music/Divulgação)

O astro britânico do pop Ed Sheeran anunciou neste domingo (24) que testou positivo para a covid-19, menos de uma semana antes do lançamento de seu novo álbum.



"Uma observação rápida para dizer-lhes que infelizmente testei positivo para a covid e que, por isso, estou em isolamento agora e seguindo as diretrizes do governo", publicou em sua conta no Instagram o compositor e intérprete do hit mundial "Shape of You" (2017).



"Isto significa que por enquanto estou impossibilitado de cumprir meus compromissos de forma presencial e farei todas as entrevistas e apresentações planejadas que puder de casa", acrescentou o cantor de 30 anos, que mora em Suffolk, leste da Inglaterra.





Seu próximo álbum, intitulado "=", estará à venda a partir da sexta-feira, 29 de outubro, e por conta disso o músico tinha vários shows e entrevistas agendados.



Ed Sheeran se apresentou em 17 de outubro em Londres durante a cerimônia de entrega dos prêmios Eartshot pelo clima, organizados pelo príncipe William.



O cantor fez uma pausa após o nascimento da filha, no verão de 2020.



O Reino Unido, um dos países europeus mais castigados pela pandemia, com cerca de 140.000 mortos, registra atualmente uma das maiores taxas de contágio do mundo.



Embora haja menos internações e óbitos do que nas ondas anteriores, especialistas advertem que estão em aumento e alguns pedem o retorno de certas restrições, como o uso de máscaras em ambientes fechados. O governo por enquanto tem se negado a fazê-lo.