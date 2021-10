Ryan Gosling pode interpretar Ken em novo filme da Barbie, com Margot Robbie

VO Victória Olímpio

(crédito: TOMMASO BODDI/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

O ator Ryan Gosling está finalizando as negociações para interpretar o personagem Ken, no live action do filme da Barbie. Segundo informações da revista Variety, o artista, de 40 anos, havia desistido do papel por estar com agenda lotada, mas, como a produção estava atrasada, reconsiderou voltar ao elenco.

O artista ainda não assinou com os produtores. A previsão é de que o filme comece a ser rodado no ano que vem. A diretora Greta Gerwig co-escreveu o roteiro com Noah Baumbach.

Gosling irá atuar ao lado da atriz Margot Robbie, que interpretará a boneca. O filme, em parceria da Warner Bros e a fabricante de brinquedos Mattel, ainda não tem data para lançamento, mas deve conter doses de ironia e críticas ao padrão estético que marcou boa parte da história da boneca.