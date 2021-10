‘A culpa é do Cabral’ celebra cinco anos de programa com nova temporada

(crédito: Cleiby Trevisan)

Celebrando cinco anos de programa, a 10ª temporada de A culpa é do Cabral estreia nesta segunda-feira (25/10), no Comedy Central, às 22h. No episódio de lançamento, os humoristas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura recebem As Patroas, trio sertanejo composto por Marília Mendonça e Maiara & Maraísa.

Em entrevista ao Correio, os comediantes atribuem a longevidade do programa à união dos cinco. "Até hoje, a gente se diverte da hora que chega, quando todo mundo está gravando, até quando acaba e ainda está todo mundo rindo. É o mesmo clima [das primeiras temporadas]. E eu acho que a gente consegue passar isso para o público, uma verdade dos bastidores”, afirma Rafael Portugal. Sucesso garantido, Cambota, Viana, Portugal, Marques e Ventura já estão gravando a 11ª temporada do programa.

O êxito da atração foi tanto que ultrapassou os limites da televisão. “As pessoas vão ao teatro, porque assistiram ao programa e querem assistir ao nosso show ao vivo”, relata. Além de participarem do A culpa é do Cabral, os humoristas realizam apresentações de comédia stand-up por todo Brasil.

Humor na pandemia

“O brasileiro, mais do que qualquer outro povo, é o que mais quer comédia", pontua Thiago Ventura ao falar sobre a experiência de fazer humor durante o último ano. “Eu, na pandemia, cresci quase dois milhões de seguidores do tanto que as pessoas estavam sedentas por consumir algo que tirassem elas dessa rotina para baixo de ‘Meu Deus, ninguém está trabalhando, o povo está passando fome, o povo está morrendo nos hospitais’”, conta.

“A gente estava tendo que se desdobrar para fazer a comédia do cotidiano sem ter o cotidiano, olha que doidera. Eu perco o meu dia e agora tenho que fazer piada sobre o meu dia”, explica Ventura. “A gente tem vencido e vencemos com a pandemia. A gente gerou muito conteúdo para pessoas que realmente precisam rir”, finaliza Portugal.







*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra