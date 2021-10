Nova série derivada de Família Soprano poderá ser lançada pela HBO Max

CB Correio Braziliense

Warner conversa com produtor David Chase sobre possível spin-off - (crédito: Reprodução)

A premiada saga Família Soprano, da HBO Max, poderá ganhar nova versão. Após o lançamento do filme The Many Saints of Newark, a Warner, empresa responsável pelo canal, demonstra interesse em produzir uma nova série baseada no universo da Família Soprano.

O anúncio foi feito pela CEO da WarnerMedia, Ann Sarnoff, em uma entrevista concedida ao portal Deadline. Ela afirmou estar em tratativas com produtor da série, David Chase, mas não deu maiores detalhes sobre a produção do novo projeto.

Embora a notícia anime os fãs da saga de Tony Soprano, o chefão da máfia de Nova Jérsei que precisa administrar problemas familiares, Sarnoff admitiu que ainda não há uma decisão conclusiva quanto ao formato da produção, se seria série ou um longa-metragem.

Os comentários de Sarnoff vieram depois que Chase assinou um contrato inicial de cinco anos com a WarnerMedia que cobre filmes e TV na HBO, HBO Max e Warner Bros. Pictures Group.