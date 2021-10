Isabeli Fontana é nomeada madrinha de projeto de preservação da onça-pintada

VO Victória Olímpio

(crédito: Felipe Censi/Divulgação)

Isabeli Fontana, que sempre foi extremamente engajada em causas ambientais, agora se tornou madrinha de projeto que beneficia a preservação da onça-pintada: o projeto PowerJags. A modelo vai lançar uma coleção de artes digitais em NFT (tokens não fungíveis) com inspirações no poder do animal.

Parte dos lucros serão revertidos para a Ampara Silvestre, em 14 de novembro, organização com a qual está envolvida. Atuante há seis anos com cães e gatos, a organização iniciou o trabalho com animais silvestres, visando salvar espécies ameaçadas, apoiando projetos de reintrodução para equilíbrio da biodiversidade.

"Os NFTs estão em ascensão hoje com um grande poder de impactar investidores. Saber que a Ampara terá uma parte significativa de suas vendas realmente me tocou, porque as ações de preservação da onça-pintada necessitam de um aporte financeiro muito robusto. Essa é, portanto, uma nova forma muito bem-vinda de buscar recursos para defender a natureza", ressalta.

Isabeli falou sobre a expectativa para participação no projeto: "Quero mostrar a beleza e o empoderamento que estão presentes nesse NFT, visando impactar meus seguidores para a importância da preservação ambiental".

O que é a NFT?

NFT é a sigla de token não-fungível, um registro de um ativo em formato digital. Quando uma pessoa compra o ativo, ela se torna dona dele por meio de um certificado registrado. Hoje, existe um mercado de criptoativos baseado em imagens, memes, vídeos, personagens de jogos e outras mídias que podem ter seus originais vendidos.