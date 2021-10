Em foto rara ao lado da família, Faustão usa sapato de quase R$ 9 mil

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Na tarde deste domingo (24/10), Luciana Cardoso publicou no Instagram uma foto rara com o marido, o apresentador Fausto Silva , que após sair da TV Globo estreará na Band em 2022. Na imagem também aparecem os três filhos do comunicador e o genro.

Faustão posa ao lado de Luciana e dos filhos João Guilherme , de 17 anos, Rodrigo , de 13, e Lara , de 20, filha do casamento com Magda Colares . O clique também conta com a presença do namorado da filha, Julio Casares .

"Família reunida", escreveu Cardoso na legenda da publicação. Na foto, o apresentador aparece com um sapato da marca Fendi , que custa em torno de R$ 8,7 mil no Brasil.

Nos comentários, amigos e fãs da família de Faustão elogiaram a foto que reúne a família do apresentador.

No início deste mês, Luciana , que trabalhava no Domingão ao lado do marido, mostrou os bastidores do novo programa de Faustão na Band, que tem previsão de estreia para o início de 2022.



"Tá chegando! Tudo feito com muito amor por essa equipe nota 1000", escreveu ela na ocasião.

Durante um evento de divulgação da nova grade da emissora paulista, em que foi mostrado o palco do programa, Faustão não pôde aparecer por questões contratuais. Oficialmente, ele ainda é contratado da TV Globo.