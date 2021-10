Lollapalooza Brasil terá line-up de 2022 divulgada na quinta (28/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Um dos maiores festivais realizados no Brasil, o Lollapalooza anunciou que na próxima quinta-feira (28/10) divulgará as atrações da edição de 2022. O festival teve que trocar três vezes de data por conta da pandemia e está marcado para os dias 25, 26 e 27 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo. O anúncio foi feito em postagem nas redes sociais.

Frequentado principalmente por um público interessado em música alternativa, eletrônica e hip-hop, o Lolla, como é apelidado pelos fãs, chega para a nona edição no Brasil. Já passaram pelos palcos do evento nomes de peso como The Killers, Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, Metallica, Foo Fighters, Lorde, Imagine Dragons, Post Malone, Duran Duran e Pixies.

A última edição do evento foi realizada em 2019 e contou com Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Kings of Leon e Tribalistas como principais atrações. Em 2020, o Lolla teria Guns n’ Roses, Travis Scott e The Strokes encabeçando a lista de shows, porém com a pandemia o festival foi adiado duas vezes e com isso as atrações devem mudar nessa nova lista. Os ingresso comprados para 2020, porém, ainda são válidos para 2022.

Ainda se sabe muito pouco sobre quais atrações podem figurar a nova line-up, apesar de há alguns meses terem sido ventilados nomes como Lil Nas X, A Day to Remember e Green Day. Entre as atrações brasileiras ainda há muita dúvida, mas WC no Beat confirmou ao Correio que estará no evento.