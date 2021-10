'Festival varilux' anuncia datas de edição presencial em 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O Festival varilux de cinema francês, evento responsável por divulgar as principais produções cinematográficas da França, anunciou as datas de sua próxima edição presencial. De 25 de novembro a 4 de dezembro, o evento ocorrerá em diversas salas de cinema pelo país.

Apesar de não haver muitos detalhes em relação aos filmes que estarão na programação, o evento contará com longas inéditos e recentes da filmografia francesa. Entre os grandes destaques do evento deste ano, está uma mostra especial para homenagear o ator Jean Paul Belmondo. Morto em setembro de 2021, o ator protagonizou grandes obras como Acossado (1960), O demônio das onze horas (1965), O profissional (1981), entre outras.

Também estão abertas as inscrições para o Lab franco-brasileiro de roteiros 2021, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre 22 e 26 de novembro. Promovida pela produtora Bomfilm, a oficina busca ensinar sobre a construção dramática de roteiros de ficção em longas metragens e em séries para a televisão.

Maior evento dedicado à cinematografia francesa fora da França, o Festival varilux de cinema francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como patrocinador principal a Essilor/Varilux, além do Ministério do Turismo e diversas Secretarias estaduais e municipais do Rio de Janeiro, como a Secretaria especial da Cultura e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, entre outras. O evento realizou, nesses últimos 11 anos, cerca de 35 mil sessões e somou um público de mais de um 1,1 milhão de espectadores.

As inscrições estão abertas até 8 de novembro. Para mais informações, consulte o regulamento oficial disponível no site do Festival varilux.