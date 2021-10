Ex-BBB Juliette é tema de várias conversas na noite de A fazenda

CB Correio Braziliense

(crédito: Edu Moraes/Record TV )

A trajetória de Juliette Freire, vencedora do BBB21, parece inspirar os participantes de A fazenda13. A advogada foi citada em várias rodas de conversa do reality show da Record na noite desta segunda-feira (25/10), madrugada desta terça (26/10).

Em conversa com Aline Mineiro, Rico Melquiades elegeu a Juliette do programa: Tiago Piquilo. Ele criticava a escolha da eliminada Erika Schneider em colocar Tiago na roça. "Por uma bobeira. Puxou a pessoa errada. Puxou o ganhador do programa, o Tiago, a Juliette do programa", comentou.

Em outra rodinha de conversa Solange Gomes criticou o quanto os peões citam o exemplo de Juliette e revelou que, para ela, nenhum dos concorrentes tem perfil de campeão. "Será que tem gente querendo fazer a Juliette porque sabe que a Juliette deu certo e estudou ela? Eu acho que estão querendo fazer a linha da Juliette", provocou Solange. "Eu não acompanhei (o BBB21). Eu sei que eu estou fazendo a linha Solange mesmo...", continuou

Erasmo Viana não esconde que se espelhou em Juliette para buscar a vitória no reality da Record. "Eu fiz um investimento. Tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora, 24 horas. Dei todo meu cachê e ainda paguei mais para as pessoas cuidarem de mim durante esses três meses. Peguei toda a equipe que cuidou da Juliette, que fez a Juliette. Cara, estou pagando R$ 30 mil por mês, R$ 90 mil só para a galera cuidar de mim", afirmou Erasmo sem dizer se também vai lançar um disco.