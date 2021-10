Arthur Picoli comete gafe com ex-RBD: 'Meu ídolo me odeia'

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Arthur Picoli, ex-participante do reality show Big Brother Brasil (BBB21), da TV Globo, divertiu os internautas nas redes sociais após interagir e cometer uma gafe com o ex-integrante do grupo RBD, Alfonso Herrera.

Tudo começou quando uma seguidora postou uma foto de um cachorro com o mesmo nome do cantor. Em resposta a publicação, Arthur comentou citando o nome do músico: "Afonso Herrena o nome [do cachorro]".

Afonso Herrera o nome — Arthur Picoli ???? (@arthurpicoli) October 25, 2021

Mesmo com a grafia errada e sem marcar o cantor, o próprio Herrera respondeu a publicação com um emoji demonstrando dúvidas sobre a situação. A simples interação animou Arthur, mas que se preocupou em ter chateado Alfonso: "Meu Deus, eu sou seu fã, era uma brincadeira".

Meu Deus, eu sou seu fã ???????????????? era uma brincadeira ???????????????? — Arthur Picoli ???? (@arthurpicoli) October 25, 2021

Ao tentar chamar novamente a atenção do artista, Arthur compartilhou uma série de mensagens contando o quanto era fã e afirmando que tinha uma banda inspirada na original e que ele interpretava o personagem Miguel, que Alfonso deu vida na novela.

@ponchohd eu tinha até uma banda de Rebelde com meus amigos e irmã!!! #RBD — Arthur Picoli ???? (@arthurpicoli) October 25, 2021

@ponchohd eu tinha até uma banda e eu era o Miguel ???? — Arthur Picoli ???? (@arthurpicoli) October 25, 2021

Agora tô aqui tomando café e escutando #RBD — Arthur Picoli ???? (@arthurpicoli) October 25, 2021

Depois de não receber respostas, o instrutor de crossfit publicou um vídeo escrito: "Me perdoe, Alfonso", enquanto cantava a música Este corazón, um dos sucessos do grupo mexicano: "Eu estraguei tudo hoje".

"Meu ídolo me odeia", lamentou Arthur. A postagem chamou atenção da companheira de reality, Pocah, que entrou na brincadeira: "Perdeu tudo! Confira o drama de Conduru após receber emoji de Poncho".