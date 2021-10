Caetano Veloso encara o TikTok, BBB e o OnlyFans em esquete do Porta dos Fundos

RN Ronayre Nunes

Será que Caetano consegue "bombar" no TikTok? - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ao lado de João Vicente de Castro e Gregório Duvivier, o cantor Caetano Veloso, 79 anos, e a companheira Paula Lavigne, 52, estrelaram a mais nova esquete do humorístico Porta dos Fundos, divulgado nesta segunda-feira (25/10). Nas mãos do quarteto, diversos contextos pop e digitais viraram piadas ao serem usados para divulgar o novo trabalho do músico, o álbum Meu coco.



O cantor é alertado pela dupla de “publicitários” — interpretados por Castro e Duvivier —, que o nome do trabalho poderia se tornar uma referência mais fecal nas redes sociais. A vertente digital, inclusive, foi outro alvo da esquete.

Zuando o curto tempo dos virais no TikTok e os influencers que bombam conteúdo de uma forma “coreografada”, acabou sobrando até para GKay e Carlinhos Maia. “Cadê a GKay? Tem que ter para ela fazer a coreografia e bombar no TikTok, 10 milhões faz em um segundo. Carlinhos Maia bota 32 pessoas da família para dançar a sua música na beira da piscina!", declara o personagem de Duvivier.

Além das pessoas do meio pop, programas também serviram de piadas: "Já ouviu falar em OnlyFans? Não precisa tirar a roupa toda. Você tem um pé bonito. E se vocês se separassem e entrarem no De Férias com o Ex?".

Assista: