Adele anuncia show em Londres após cinco anos longe dos palcos

VO Victória Olímpio

(crédito: Adele/Instagram/Reprodução)

Após cinco anos longe dos palcos, Adele animou os fãs e anunciou que fará um show no próximo ano. Nas redes sociais, a artista falou sobre a apresentação, que ocorrerá em julho de 2022, no Hyde Park, local a céu aberto que comporta cerca de 200 mil pessoas, em Londres.

“Oiii Oiiiiiiiiiiiii Pré-venda em adele.com”, anunciou na legenda da publicação, que mostra local e datas dos shows: 1º e 2 de julho de 2022. A pré venda dos ingressos para cadastrados no site da artista começa em 28 de outubro. Já para o público geral, será em 30 do mesmo mês.

No início do mês, Adele divulgou nas redes sociais o nome, o teaser e a data de lançamento do primeiro single da era 30. Embalada por um piano característico das “sofrências” da cantora, Easy on me foi lançado em 15 de outubro.



O último álbum da cantora britânica, o 25, foi lançado há quase seis anos. Adele já lançou três álbuns: 19, 21 e 25 — nomeados em relação à idade que a cantora tinha no começo das gravações.