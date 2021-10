Israel desabafa após fã tietar apenas Rodolffo em show: 'Não me machuca'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

O cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (26/10) após um vídeo viralizar na internet. Na gravação, ele aparece sendo ignorado por uma fã, que cumprimenta apenas o ex-BBB21.



Em nota publicada em seu perfil no Instagram, Israel afirma entender que Rodolffo é mais conhecido que ele devido à sua participação no reality da TV Globo. Ele ainda disse não se incomodar com a situação.



"Meu cumpade teve uma exposição gigantesca no BBB e os fãs ficaram doidos com ele quando chegam ao camarim. Acho isso super normal. Isso não me machuca nem me diminui, muito pelo contrário. Amo ver ele recebendo tanto carinho. E nosso projeto ganhou muito com isso", disse ele.



Israel ainda agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs após o vídeo viralizar. "Sou muito bem resolvido com minha carreira e meu corre (de 26 anos, inclusive). Valeu meus amores, vocês são anjos na nossa vida. Obrigado por tanto carinho", escreveu.

Recentemente, em entrevista ao Conversa com Bial, Rodolffo falou dos momentos de incerteza que viveu na luta para buscar o sucesso.



"Dei uma voltinha no pôr do sol e me deu vontade de orar, pedir para que Ele abençoasse, mostrasse algum caminho. Cheguei a um certo desespero, vamos dizer assim, na vontade do sucesso para que nosso trabalho tivesse um nível grande e disse 'Deus, faz alguma coisa aí' [risos]. No dia seguinte acordei e tinha mensagem de um produtor de elenco da Globo me convidando para participar do BBB", contou.