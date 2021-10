Zé Vaqueiro se casa com Ingra e mãe afirma não ter sido convidada

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

O casamento do cantor Zé Vaqueiro ocorreu na noite desta última segunda-feira (25/10) e chamou a atenção da mídia. Ao consolidar sua união com Ingra Soares, o artista não teria convidado a mãe, Nara de Sá Marcolino.

A matriarca participou da live de cerimônia e comentou que não recebeu o convite: "Se soubesse, eu tinha ido", começou Nara, que usou emojis de carinhas tristes chorando. "Que Deus abençoe, meu filho. SE TIVESSE ME CONVIDADO EU TINHA IDO", completou Nara .

Neste último sábado, através das redes sociais, a mãe de Zé parabenizou a nora. " Hoje é dia dela, da minha nora Ingra. Que Deus te conceda toda sorte de bênçãos e muitos anos de vida e paz ao lado do meu filho, Zé vaqueiro. Obrigada por cuidar tão bem dele. Feliz aniversário", escreveu Nara . Em fevereiro, Nara postou fotos com o filho cantor e se declarou. " Matando a saudade do meu bebê", escreveu.

A cerimônia religiosa e civil ocorreu ao ar livre e decorada com flores brancas e contou com a presença de Xand Avião, amigo do casal. Zé e Ingra estão juntos há dois anos e tem o pequeno Daniel Martin, de 1.

A criança levou as alianças até o altar ao lado da irmã, Nicolle, filha de Ingra . Em seus votos, ela relembrou o dia em que conheceu o agora marido, abordou a diferença de idade entre eles e falou sobre a importância do menino em suas vidas, de acordo com o Quem.