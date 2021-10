A Fazenda 13: Mc Gui revela que já pensou em agredir Rico Melquiades

JM João Mello - Especial para o Uai

"Mano, eu vou ser expulso, mas eu quebro os dois braço dele se eu tiver que bater nele", disse o cantor - (crédito: Divulgação/Record)

Os ânimos estão sendo levados ao limite em A Fazenda 13 . Nesta terça-feira (26/10), Mc Gui conversava na área externa da casa com Valentina Francavilla , Erasmo Viana e Tiago Piquilo . O funkeiro relembrou alguns desentendimentos com Rico e confessou ter pensado várias vezes em partir para a violência contra o influencer.

"Já passou na minha cabeça: 'Mano eu vou ser expulso mas eu quebro os dois braço dele se eu tiver que bater nele', juro por Deus. Quando eu vi essa mulher (Tati) chorar, parecia que era a minha mãe chorando. Quase que eu levantei e falei 'vou acabar com tudo, ele vai ver de homem pra homem o que é fazer uma mãe chorar'", disse Gui, em referência ao episódio que, muito irritada com Rico, Tati Quebra-Barraco começou a chorar.

MC Gui falando sobre quase ter partido pra porrada com o Rico#AFazenda pic.twitter.com/OIIrJVCg1E — João Mello (@joaopontomello) October 27, 2021

Gui também lembrou de um outro episódio, em que os dois se esbarraram na porta e a situação quase terminou em pancadaria: ""Eu senti, mano, que eu ia dá-lhe uma cotovelada nele ali. O instinto vem, se você não saber se controlar, filho... E ali começou a subir meu sangue, subiu e eu falei 'mano, deixa eu passar!', já fechei minha mão, comecei a apertar. 'Deixa eu passar, p*rra! Para de provocar, deixa eu passar!'. Eu cheguei e empurrei ele", disse o músico.



Gui segue lembrando das vezes em que pensou seriamente em TROCAR CARÍCIAS Com Rico.#AFazenda pic.twitter.com/MGQxtN9mnN — João Mello (@joaopontomello) October 27, 2021

Em determinado momento da conversa, Erasmo e Gui disseram que ficariam surpresos, sem entender, caso Rico Melquiades voltasse de uma suposta Roça . O ex de Pugliesi, porém, atentou para outra coisa: os motivos que fariam a outra pessoa sair no lugar do influencer.