Virgínia Fonseca fala sobre vontade de participar do BBB: "Sonho"

VO Victória Olímpio

(crédito: Virgínia Fonseca)

Virgínia Fonseca contou que sempre sonhou em entrar no Big Brother Brasil, reality show da TV Globo que terá Tadeu Schmidt como novo apresentador em 2022. Segundo a influenciadora, o convite ainda não aconteceu, mas seria aceito sem dúvidas: "Não poderia deixar essa oportunidade passar".

Apesar do sonho, a esposa de Zé Felipe afirma que tem medo do cancelamento: "Sei que não sou uma pessoa que maltrata. Imagina se eu tivesse lá dentro e se o meu jeito não bate com o da Juliette? É normal, mas o povo ia me odiar por causa disso", explica, se referindo ao favoritismo com algumas pessoas.

Na conversa, que ocorreu durante o podcast Podcats, Virgínia contou que gostaria de participar pela experiência e não por dinheiro, e que o sonho vem de antes de se tornar conhecida nas redes sociais: "Falei até com meu psicólogo sobre isso", contou.