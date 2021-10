A Fazenda: roça de Rico, MC Gui, Tati e Sthefane tem chuva de bate-boca

CB Correio Braziliense

A discussão de maior tensão foi entre Rico e MC Gui, os dois chegaram a se xingar durante o intervalo do programa - (crédito: Reprodução/RedeRecord)

Mais uma roça formada no reality A Fazenda 13. Desta vez estão na berlinda Rico, MC Gui, Tati e Sthefane Matos. Como não poderia deixar de ser, a madrugada desta quarta-feira (27/10), durante a formação da nova roça, teve muita briga.



A confusão foi tanta que até é difícil pontuar, mas os destaques foram as discussões entre Erasmo e Solange (que seguiu até depois da volta para a sede); Rico e MC Gui, e Tati e Rico. Foi briga antes da votação, durante a votação e principalmente depois da votação. A discussão de maior tensão foi entre Rico e MC Gui, os dois chegaram a se xingar durante o intervalo do programa — eles já tem um histórico de brigas.

MC Gui foi para a roça por indicação do fazendeiro, Bil. Rico foi votado pela casa. Tati foi puxada por Rico e Sthefane sobrou no “resta um”. A tiktoker escolheu vetar o MC Gui da prova do fazendeiro desta quarta-feira (27/10), mas foi vetada pelo poder da chama vermelha de Dinho, que preferiu vetar Rico da prova do fazendeiro.

Logo, MC Gui, Tati e Sthefane ainda podem se salvar da roça, caso vençam a prova.